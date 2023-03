A reorganização das urgências pediátricas, os bons resultados de atletas portugueses e outros destaques TSF

Patrícia Mamona © Ozan Kose/AFP

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde esclareceu, esta sexta-feira, que a reorganização dos serviços de urgência pediátrica da região de Lisboa ainda está a ser "ultimada" e que a informação de que "passariam a funcionar apenas quatro urgências pediátricas em período noturno não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido".

O português João Coelho qualificou-se esta sexta-feira para as semifinais dos 400 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com o novo recorde nacional, de 46,51 segundos.

Também a portuguesa Marta Pen se classificou esta sexta-feira para a final dos dos 1500 metros e as portuguesas Arialis Gandulla Martínez, Lorene Bazolo e Rosalina Santos classificaram-se para as semifinais dos 60 metros.

Já Patrícia Mamona assegurou a presença na final do triplo salto.

O português Vasco Vilaça conquistou a medalha de prata na primeira etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, disputada em Abu Dhabi, terminando a apenas seis segundos do vencedor, o britânico Alex Yee.

Trabalhadores não docentes de todo o país e professores das escolas dos distritos a sul de Leiria vão estar esta sexta-feira em greve para exigir melhores condições de trabalho e salariais, e a criação de carreiras específicas.

Os moradores de Kolomna, cidade russa na região de Moscovo, relataram uma forte explosão e fumo a sair de uma ponte que liga a estação Pisky a Cherkizovo. Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas depois de uma aeronave IL-76 explodir durante testes.

Os opositores bielorrussos do regime de Lukashenko, aliado de Putin, divulgaram um vídeo que mostra um dos dois drones usados para destruir um avião de reconhecimento russo. A aeronave estava estacionada na base militar de Machulishchy, a poucos quilómetros de Minsk.

Uma gravação áudio comprova que o acidente ferroviário na Grécia se tratou de um erro humano e responsabiliza o chefe da estação de Larissa, detido esta quinta-feira, porque autorizou um comboio que transportava 342 passageiros e 10 trabalhadores ferroviários a seguir pela mesma linha onde já circulava, na direção contrária, um comboio de mercadorias.

Um grupo de cientistas descobriu uma passagem escondida de nove metros de comprimento dentro da Grande Pirâmide de Queops, em Gizé, no âmbito de um projeto de investigação internacional.