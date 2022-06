A resposta ao problema nas urgências, o que se passa no aeroporto de Lisboa e outros destaques TSF

A ministra da Saúde, Marta Temido © Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 13 Junho, 2022 • 21:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, admite que os constrangimentos registados em várias urgências de norte a sul do país, sobretudo na área de obstetrícia, não são um problema novo e por isso vai lançar um plano de contingência a curto prazo.

O Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional do Médicos queixam-se de ter saído com muito pouco da reunião desta segunda-feira com a ministra da Saúde. Consideram que a falta de médicos é um problema estrutural e estavam à espera que Marta Temido apresentasse propostas concretas para a resolução do problema, que não apareceram.

No Norte, o Hospital de Braga confirmou que conseguiu fechar a escala de trabalho dos médicos para esta semana e assim evitar um novo fecho das urgências de obstetrícia. Por resolver ficaram apenas sexta-feira, dia 17 de junho, e domingo, dia 19. Nestes dois casos a escala ainda não está fechada.

Dos problemas nos hospitais passamos para os constrangimentos no aeroporto. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras garante que manteve ocupadas, pelo menos até às 12h00 desta segunda-feira, todas as 16 posições destinadas a inspetores no aeroporto de Lisboa e explicou que os limites da estrutura aeroportuária não permitem colocar mais funcionários a trabalhar.

Os fatores que estão a causar a confusão a que se tem assistido nos aeroportos são vários e não se devem apenas à vontade das pessoas voltarem a viajar. Na opinião do presidente do Turismo de Portugal, há inúmeros constrangimentos a ter em conta. Luís Araújo referiu à TSF "as questões relacionadas com a falta de mão de obra nos aeroportos e tudo o que anda à volta, como processamento de bagagens, check-ins, etc.".

No Reino Unido, o governo apresentou no parlamento a proposta de lei que pretende anular unilateralmente partes do protocolo assinado com a União Europeia sobre a Irlanda do Norte que faz parte do acordo do Brexit.

Perante esta decisão, a União Europeia afirmou deplorar a intenção de avançar com legislação para alterar unilateralmente o Protocolo da Irlanda do Norte e admitiu retomar ações legais contra Londres, que acusa de ter comprometido o "espírito de cooperação".

Na Amazónia foram encontrados dois corpos durante as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o ativista Bruno Araújo Pereira, uma semana depois de os dois terem desaparecido, avança o jornal The Guardian. O embaixador brasileiro no Reino Unido deu a notícia à família de Phillips, que está no Reino Unido, através de um telefonema na madrugada desta segunda-feira.

A transferência de Darwin Núñez é a notícia do dia no Uruguai. Impressiona pelos números do negócio entre Benfica e Liverpool - com a percentagem para o Almería pelo meio -, mas é a perspetiva de poder ver o avançado às ordens de Jurgen Klopp que mais entusiasma. Para o antigo selecionador nacional uruguaio de sub-20 Fabian Coito, em entrevista à TSF, a ascensão de Darwin deve-se às escolhas que o ponta de lança fez nas últimas temporadas.

Em Espanha, o futebolista Marcelo despediu-se do Real Madrid em lágrimas após uma ligação de 16 anos e um recorde de 25 títulos, que tornam o brasileiro no mais laureado da história dos merengues.