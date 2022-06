A resposta de Costa a Cavaco, casos semanais de Covid a descer e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Focke Strangmann/EPA

Na resposta ao artigo de opinião de Cavaco Silva, que desafia António Costa a fazer "mais e melhor", o primeiro-ministro diz que está preocupado com o futuro dos portugueses, em contraste com o antigo Presidente da República que se preocupa com "o seu lugar na história", e espera, em 2025, contar com o ex-chefe de Estado para o homenagear pelos 40 anos do "já longínquo Governo" que liderou.

Já Marcelo Rebelo de Sousa disse esta sexta-feira, a propósito das recentes intervenções públicas do seu antecessor, que "há várias maneiras de ser ex-Presidente" e que tenciona ter intervenção mínima quando cessar funções.

António Costa revelou também que vai ouvir em julho o novo presidente do PSD, Luís Montenegro, para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa e a alta velocidade ferroviária, considerando essencial politicamente aproveitar a fase inicial dessa nova liderança.

Na transição para a nova liderança do PSD, depois da vitória de Luís Montenegro no sábado, Cavaco Silva apareceu, em entrevista à CNN Portugal, para criticar a gestão de Rui Rio. Para o antigo Presidente da República, o PSD "mais parecia um partido regional" e deixou-se "humilhar pelo PS".

No que toca à Covid-19, Portugal registou, entre 24 e 30 de maio, 175.766 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 220 mortes e um aumento dos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Ainda assim, o número de infeções semanais caiu face ao período anterior.

Sobre suspeitas de reinfeção, registaram-se quase 252 mil, que representam 5,3% dos 4,7 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia, indica o relatório semanal sobre a evolução da Covid-19.

A TSF assistiu ao último ensaio da marcha do bairro da Boavista, em Benfica, antes da primeira apresentação, esta sexta-feira, depois de três anos sem marchar. Ao início da noite, os cafés do bairro estão todos abertos e repletos de pessoas. A temperatura amena permite que pequenos grupos vão conversando à porta de cada estabelecimento. E o ensaio está quase a começar.

O presidente da entidade que gere os direitos dos artistas aproveita o processo de infração aberto por Bruxelas contra Portugal para pressionar uma mudança da proposta de transposição da diretiva sobre o Mercado Único Digital. Pedro Wallenstein, líder da Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA), considera à TSF que o ultimato da Comissão Europeia é uma oportunidade para corrigir um erro.

Cláudia Calçada, ex-jogadora do Boavista e do Felgueiras, de 29 anos, morreu depois de se ter sentido mal durante a Meia Maratona do Douro Vinhateiro, no domingo, avança o Maisfutebol. Nas redes sociais, o Felgueiras já lamentou a morte da atleta.

A UEFA publicou um comunicado no site oficial no qual pede desculpas aos adeptos do Real Madrid e do Liverpool que viveram os momentos "assustadores e angustiantes" da final da Liga dos Campeões.

Ainda no futebol, o treinador português Jorge Jesus disse que aceitou o convite para treinar o Fenerbahçe pela vontade que os adeptos e o presidente tiveram em contar consigo, revelando ter tido abordagens de outros clubes, e afastou que a decisão tenha tido razões financeiras.

Conheça a chave vencedora do concurso do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira.