A revisão da matéria dada sobre o pirata Rui Pinto

Rui Pinto © Ferenc Isza/AFP

Por Nuno Domingues 03 Abril, 2023 • 08:08

O livro "O hacker que abalou o mundo do futebol", de Nuno Tiago Pinto, é uma visita guiada aos últimos oito anos da vida do pirata informático Rui Pinto, acusado de estar por detrás das revelações dos e-mail do Benfica, dos Football Leaks, e de ter entrado ilegalmente em contas de correio eletrónico da Procuradoria-Geral da Republica e de vários escritórios de advogados.

Rui Pinto foi preso em 2018 na Hungria, e é hoje, uma testemunha protegida pela justiça portuguesa, com quem colabora.

O jornalista Nuno Tiago Pinto, primeiro como repórter, e agora como diretor da revista Sábado, tem acompanhado a saga do pirata informático mais famoso de Portugal, e conta, neste livro, o que os processos judiciais revelam sobre os atos atribuídos a Rui Pinto.

Nuno Tiago Pinto apresenta o livro "O hacker que abalou o mundo do futebol" 00:00 00:00

As contas do autor apontam para mais de 1100 o número de contas de correio eletrónico infiltradas por Rui Pinto, durante cinco anos.

O jornalista cita a justiça para dizer que que todos os indícios apontam para um trabalho de Rui Pinto sem ajuda, mesmo que os julgamentos venham acrescentar alguma luz sobre esta questão.

Sobre a eterna questão de ser Rui Pinto um herói ou um vilão, um criminoso ou um denunciante de crimes, Nuno Tiago Pinto vê com dificuldade a aplicação do estatuto de denunciante no caso deste pirata informático, e até considera graves alguns dos crimes cometidos, como a intrusão nos sistemas informáticos do ministério público.

Os dados que o pirata informáticos Rui Pinto retirou de vários clubes espanhóis e de várias instituições francesas podem ser fundamentais para manter os processos abertos na justiça daqueles países, depois do Football Leaks ter sido revelado.

Esses processos continuam pendentes, à espera de informação que está na posse da Policia Judiciária portuguesa.

"O hacker que abalou o mundo do futebol", de Nuno Tiago Pinto, é uma edição Objetiva.

O livro é esta segunda-feira posto à venda.