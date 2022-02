Por Rute Fonseca 22 Fevereiro, 2022 • 10:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Bartolomeu Lima tem 56 anos, quase quatro décadas dedicadas à música e define-se como um músico de rua. "Não quero tocar mais em hotéis ou noutros locais, eu gosto da rua, dá-me uma liberdade maior."

Em plena Rua das Flores, no Porto, sentado num banco alto, com a viola entre os braços, canta para quem passa. Em 2018 decidiu deixar o Brasil e recomeçar. "No Brasil trabalhei sempre com música, viva da música, cheguei a ser professor de artes em Mato Grosso. Depois larguei tudo, vendi o que tinha e vim para Portugal. A minha esposa não queria ficar no Brasil, porque a família vive em França e ela queria estar mais perto da família."

Músico de Rua, do Brasil para Portugal. Um trabalho com sonorização de José António Barbosa 00:00 00:00

Veio para Portugal com um objetivo definido. "Vim para estudar, para fazer um mestrado em Ciências da Cultura, trabalhar num projeto infantil. Mas depois decidi ficar nas ruas, viemos, estabelecemo-nos. No início foi difícil, o dinheiro que trouxemos acabou e não tínhamos trabalho. Mas comecei a tocar nas ruas para mostrar a qualidade do meu trabalho e depois fui sendo convidado para batizados, casamentos e depois hotéis. A rua é o maior palco que conheci na minha vida."

Bartolomeu Lima e a esposa sentem-se acolhidos em Portugal e o regresso ao Brasil não faz parte dos planos, com a música diz que tem uma vida feliz. "A música consegue mexer com sentimentos e chamar a atenção das pessoas. É um instrumento poderosíssimo, se a soubermos usar para o bem fazemos a diferença em qualquer parte do mundo."

Define-se como um músico de rua e é assim que quer continuar a viver, costuma estar a tocar na Ruas das Flores ou na de Santa Catarina, no Porto. Também se faz ouvir em Esmoriz, cidade que escolheu para viver.