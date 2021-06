A saída de Portugal da "lista verde", milhões de euros em equipamentos por usar e outros destaques TSF

© Carlos Vidigal / Global Imagens

Entre os assuntos que definiram a manhã desta sexta-feira está a saída de Portugal da "lista verde" do Reino Unido dos países considerados seguros para viajar. Em entrevista à TSF, o ministro dos Negócios Estrangeiros admite que ficou surpreendido com a decisão e sublinha que Portugal não pode ser prejudicado por ser transparente. Por sua vez, o Reino Unido alega que há evidências crescentes de uma mutação adicional da variante Delta do coronavírus em Portugal.

Na ordem do dia está também a notícia de que o Estado português gastou 5 milhões de euros em equipamentos médicos que estão, há três anos, por estrear. Tudo porque ainda não foram emitidas as licenças necessárias.

Destaque ainda para o processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O presidente do Sindicato da Carreira de investigação e fiscalização do SEF garante que o ministro Eduardo Cabrita está sozinho na "luta" pela extinção do organismo.

A TSF traz-lhe ainda uma entrevista conjunta com o DN ao neurocientista António Damásio. No programa "Em Alta Voz", o especialista confessou-se preocupado com os graves efeitos que a pandemia de Covid-19 pode ter na nossa memória.

E, por último, o desgaste que a pandemia está a provocar nos estudantes. O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares fala em alunos "ansiosos", "impacientes" e "cansados".