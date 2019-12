A depressão meteorológica Elsa provocou um fenómeno de vento e chuva com estragos por todo o país © Miguel Pereira/Global Imagens

A Proteção Civil afirmou, esta quinta-feira à noite, que os efeitos da depressão Elsa devem manter-se fortes até às 3h00 da madrugada, com registo de precipitação persistente e vento forte em território nacional.

"Desde as 15h00 de ontem até às 15h00 de hoje temos registo de 4200 ocorrências, relacionadas essencialmente com inundações e queda de árvores. Os distritos mais afetados neste momento são os de Braga, Porto, Viseu, Aveiro e Coimbra", revelou o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os caudais do rio Tâmega, em Chaves e Amarante, estabilizaram, mas vão ter de ser monitorizados durante as próximas horas. No entanto, é Águeda a cidade que mais preocupa a Proteção Civil.

"A situação que nos preocupa mais neste momento é a de Águeda. Quer o rio Alfusqueiro quer o rio Águeda, que são os que atravessam a cidade, estão com caudais muito próximos daqueles que resultaram nas cheias que inundaram Águeda em 2001", explicou Pedro Nunes.

Há ainda registo de 51 pessoas alojadas e o Porto é o distrito com maior número de ocorrências.