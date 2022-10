A "solidariedade" de Costa, discórdia nos salários da Defesa e outros destaques TSF

António Costa © Martin Divisek/EPA

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou esta quarta-feira "total solidariedade" com o Presidente da República pela "interpretação inaceitável que tem sido feita das palavras" de Marcelo sobre o número de testemunhos de abusos sexuais na Igreja.

Luís Montenegro não comentou a polémica em torno de Marcelo Rebelo de Sousa, mas pediu empenho na investigação. Já o Bloco de Esquerda manifestou esta quarta-feira ao Presidente da República "preocupação" com os casos de abuso sexual na Igreja, defendendo que "todos os órgãos de soberania tenham uma posição de apoio às vítimas e de valorização dos seus testemunhos"

Praças, sargentos e oficiais afirmam, ouvidos pela TSF, que não sabem de quaisquer negociações salariais em curso com os representantes dos militares, contrariando assim a própria ministra da Defesa.

O ministro da Administração Interna disse esta terça-feira que houve representantes sindicais das forças de segurança que ficaram "surpreendidos com o avanço" salarial proposto.

Em declarações à TSF, Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) garante que não houve qualquer tipo de negociação nem conversa com os sindicatos "Estive numa reunião se calhar errada, porque não foi isso que retirei".

O Governo estima que a intervenção de três mil milhões de euros nos mercados de eletricidade e de gás natural dirigidos às empresas permita permite poupanças de entre 30% e 31% na eletricidade e 23% a 42% no gás.

Sobre a aplicação de uma taxa sobre lucros extraordinários de setores ligados à energia, o Governo entende que é compatível com a contribuição extraordinária sobre o setor energético.

O PS chumbou a requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição de João Leão sobre "declarações relativas ao Aeroporto de Lisboa".

Já Pedro Nuno Santos vai ser ouvido na comissão de Economia já na próxima semana sobre os contratos públicos que a empresa do pai do fez com o Estado.

O Presidente da República pediu esta quarta-feira à Assembleia da República - "caso esta considere relevante e necessária tal reflexão" - que proceda à revisão da legislação em vigor sobre as incompatibilidades.

Com o primeiro inverno à porta desde o início da guerra na Ucrânia, o Hospital de S. João vai promover uma campanha para sensibilizar os seis mil trabalhadores para um uso mais eficiente dos equipamentos e de todo o edifício. Com outras medidas em marcha, até ao final do próximo verão haverá condições para uma poupança anual de 700 mil euros.

Foram detidos oito suspeitos devido à explosão que destruiu parcialmente a ponte que liga a Crimeia à Rússia e que terá feito quatro mortos. Os detidos são cidadãos de nacionalidade russa, ucraniana e arménia.

O gabinete do chefe de Estado ucraniano anunciou esta quarta-feira a reconquista de cinco localidades na região sul de Kherson, local onde as forças da Ucrânia mantêm uma contraofensiva fazendo recuar as tropas russas na zona.

Uma das duas linhas do oleoduto Druzhba, que liga a Rússia à Alemanha, foi encerrada após uma fuga ter sido detetada no centro da Polónia, anunciou esta quinta-feira a empresa polaca PERN.