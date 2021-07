A solução do Estado para a Groundforce, a viagem de Bezos ao espaço e outros destaques TSF

© André Luís Alves/Global Imagens

Entre os assuntos que definiram a manhã desta terça-feira está a Groundforce e a garantia dada por Pedro Nuno Santos de que tem uma solução para o problema da empresa, se a venda entre privados falhar. O ministro das Infraestruturas assegurou, no Parlamento, que o Estado e a TAP resolverão a situação.

Na ordem do dia estão também as declarações de António Costa sobre "libertar a sociedade" no final do verão. O primeiro-ministro mostrou-se confiante de que, com a aceleração da vacinação, por essa altura, Portugal estará a atingir a imunidade de grupo.

A TSF traz-lhe, diretamente da Bélgica, o cenário após as cheias que devastaram a Europa Central, na última semana. Ouça e leia aqui a reportagem TSF a partir de Liège.

Em destaque também a viagem do multimilionário Jeff Bezos para o espaço. Aquele que é o homem mais rico do mundo sai da Terra, esta tarde, na companhia do irmão, de um estudante de 18 anos e de uma pioneira da aviação de 82, que se tornarão na pessoa mais nova e mais velha de sempre no espaço. Pode acompanhar tudo em direto no site da TSF, a partir das 14h00.

Fica ainda a notícia da paragem cardiorrespiratória de Rogério Samora. O ator encontrava-se nas gravações de uma telenovela, quando teve de ser transportado para o hospital Amadora-Sintra.