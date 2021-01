A sondagem final, a maior mortalidade de sempre e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta sexta-feira, está a sondagem das eleições presidenciais, feita pela Aximage para a TSF/JN/DN. Os resultados apontam para vitória de Marcelo, à primeira volta com perto dos 60%. Ana Gomes consegue o segundo lugar, mas Ventura sobe.

Na ordem do dia, está a maior mortalidade alguma vez registada em Portugal. Esta quarta-feira, dia 20 de janeiro, morreram 721 pessoas em apenas 24 horas.

Em destaque, também, as declarações de Francisco Ramos, coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19. O responsável avança que Presidente da República e membros do Governo vão ser incluídos no grupo prioritário de vacinação.

A TSF conta-lhe ainda que só um país europeu fechou as escolas quando tinha tantas infeções como Portugal. Todos os outros pararam as aulas com menos de metade dos casos.

E porque convém não esquecer, recordamos que, esta sexta-feira, volta a ser proibido circular entre concelhos. Consulte aqui as regras e as exceções