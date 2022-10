A tempestade que veio para ficar, turbulência no futuro da TAP e outros destaques TSF

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © Tiago Petinga/Lusa

Foi a primeira de várias manhãs (muito) chuvosas. Portugal continental está a ser afetado desde esta quarta-feira, e até sábado, pelos efeitos da depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima.

A Proteção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira e as 10h00 desta quarta-feira 295 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com Braga e Porto a registar o maior número, sobretudo quedas de árvores e inundações.

O ministro das Infraestruturas está a ser ouvido no Parlamento sobre a privatização da TAP e garante que "o processo ainda não iniciou". Rejeita qualquer "cambalhota" ou "desnorte" na política do Governo: "Nunca foi objetivo uma TAP 100% pública." Acompanhe aqui:

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen considerou esta quarta-feira que "os ataques da Rússia contra infraestrutura civis" na Ucrânia marcam "um novo capítulo numa guerra já por si cruel".

Está para breve a batalha pela cidade de Kherson, na Ucrânia. O aviso foi feito nas últimas horas pelo vice-administrador russo da região. Numa mensagem publicada na rede social Telegram, Kiril Stremousov recomenda aos civis que abandonem a região.

Pode estar comprometido o serviço de hemodiálise a mais de duas centenas de doentes com insuficiência renal que, nas últimas duas décadas, tem vindo a ser assegurado em Trás-os-Montes por três centros renais privados - em Mirandela, Mogadouro e Vila Real - com quem o Estado tem a prestação do serviço convencionado.