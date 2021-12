A tradição que a "velha" iniciou. Habitantes de Aldeia Viçosa vão receber castanhas e vinho em casa

"As pessoas vão ter de rezar um Pai Nosso pela alma da velha" © Direitos reservados

"Reza a lenda" é uma forma de começar histórias e tradições. A pandemia pode obrigar a alterá-las, mas não interrompê-las por completo. Em Aldeia Viçosa, no concelho da Guarda, 200 kg e vinho da região serão neste domingo entregues porta-a-porta, de forma a cumprir uma tradição com mais de 300 anos, que teve de ser adaptada aos tempos de pandemia.

O Magusto da Velha costuma juntar muita gente, junto à torre de igreja, com homens às cavalitas e crianças à espera de rebuçados. Neste ano, para evitar ajuntamentos, a Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa decidiu que, em vez de o povo ir à velha, é a velha que vai ao povo. "Vamos organizar um pequeno cortejo, com animação teatral, com animação musical - tudo muito espaçado -, e vamos levar um saquinho com castanhas e com rebuçados a cada casa de Aldeia Viçosa", conta à TSF Luís Prata, presidente da Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa.

"As pessoas vão ter de rezar um Pai Nosso pela alma da velha." Assim dita o testamento que foi lavrado há séculos, de uma velha benemérita e rica. "A velha comprometeu-se a dar castanhas e vinho todos os anos ao povo para matar a fome, e o povo, em troca, tem de rezar o Pai Nosso pela alma dela", esclarece Luís Prata, que procurou "uma forma para manter a tradição".

A dose de castanhas foi reforçada e há também vinho produzido na região. "Neste ano, temos 200 kg de castanhas para distribuir pela casa de cada habitante de Aldeia Viçosa. Vamos apetrechar mais cada saco. No ano passado, entregámos 1 kg de castanhas em cada caso, neste ano será mais."

Haverá ainda, pelo menos, 25 litros de vinho certificado da Aldeia Viçosa, de uma quinta que, segundo os historiadores, poderá ter sido parte integrante da grande quinta que pertencia à velha. Reza a lenda que esse vinho tem de fazer parte do Magusto da Velha.

O Magusto da Velha bate à porta de cada habitante de aldeia Viçosa, a partir das 14h00. A iniciativa conta com o apoio da Câmara da Guarda, que quer candidatar a tradição a Património Mundial da Humanidade.