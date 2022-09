A dias do arranque do ano letivo continuam por preencher 600 horários. Ministro recusa "caos"

Por Carolina Rico 09 Setembro, 2022 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Já foram publicadas as listas de colocação de professores referentes à segunda reserva de recrutamento, anunciou esta sexta-feira o Ministro da Educação, João Costa.

O novo ano letivo arranca entre os dias 13 e 16 de setembro para os estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e continua a haver, neste momento, 600 horários por preencher. "Não são nessa necessariamente aulas", ressalva, "há muitas outras atividades que ocorrem nas escolas que estão associadas a estes horários".

"Não há números a revelar sobre alunos sem aulas", assume João Costa. Assim que tenhamos a estabilização das colocações podemos falar de alunos."

"Temos quase a totalidade dos alunos portugueses com aulas. Quase um milhão e 300 alunos. Claro que cada aluno sem aulas é um aluno a mais, mas não estamos a falar, como alguns gostam de dizer, de qualquer tipo de caos."

Segundo uma previsão da Pordata, previa-se que cerca de cem mil alunos arrancassem o novo ano letivo sem professor a pelo menos uma disciplina. O processo ainda não terminou, mas "foi possível reduzir em 40% estas previsões", adianta o ministro.

Foram colocados a concurso 4416 horários que integram mais de dois mil pedidos de substituição por baixa médica desde setembro.

"Do conjunto de horários pedidos pelas escolas em agosto, foram colocados professores em 97% dos casos (comparando com o período homólogo do ano passado), revela João Costa, uma melhoria face a anos anteriores.

Isto graças a medidas como a possibilidade de haver renovação de horários de professores contratados que já estavam nas escolas, aponta, após dois anos marados por um aumento das aposentações.

Segundo o despacho publicado esta tarde hoje publicadas em Diário da República, que define os requisitos de formação para a seleção de professores na educação pré-escolar e ensino básico e secundário, este ano letivo, as escolas vão poder contratar licenciados com créditos na área científica correspondente à disciplina a lecionar em caso de necessidade.

Notícia em atualização