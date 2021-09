A TSF nas Autárquicas: a Habitação. Ouça a emissão especial em Évora

Por TSF 17 Setembro, 2021 • 07:55 Partilhar este artigo Facebook

A Habitação é o tema deste especial Autárquicas 2021, conduzido por Fernando Alves, com Teresa Dias Mendes e o cuidado técnico de José Manuel Cabo.

As muralhas cercam o centro histórico de Évora, inscrito como Património Mundial da Unesco. Corre em fundo uma campanha autárquica que cruza argumentos num ponto consensuais: a habitação e a reabilitação urbana são o maior problema desta cidade, que parece incapaz de fixar a sua população jovem.

Fernado Alves recebe como convidados: Sofia Aleixo, investigadora do departamento de Arquitetura da Universidade de Évora, cujos interesses vão da conservação do património arquitectónico do século XX à função social da arquitetura ou ao património arquitetónico escolar; Henrique Gil, presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, que representa muitos estudantes confrontados com a dificuldade de acesso a uma habitação a preços justos; Carolina Rainha, que alugou quartos a estudantes e conhece bem as dificuldades enfrentadas a esse nível; e Jorge Raposo, presidente da direção da cooperativa que ergueu a Malagueira, q1ue continua a pugnar por um programa de construção de habitação a preços controlados.