A TSF nas Autárquicas: o despovoamento. Ouça a emissão especial em Elvas

O despovoamento foi tema deste terceiro especial Autárquicas 2021, conduzido por Fernando Alves, com Teresa Dias Mendes e o cuidado técnico de José Manuel Cabo.

O que é que pode acontecer ao longo da manhã, na Casa da Cultura em Elvas?

Pode acontecer que a emissão seja invadida pelas roncas de Elvas. Que adereços usam os do grupo a que pertence o correspondente da TSF Roberto Dores? Um boné, um capote e uma garrafa de água, para molhar as mãos que levam a cana ao esplendor do ronco com que nas tascas e nas capelas se canta ao menino, nos natais de Elvas.

Neste território que os números dos censos de 2021 dão como campeão do despovoamento, vão-se perdendo as vozes dos cantores? Era o que faltava. Roberto Dores estará aqui para cantar e contar os ganhos e perdas dos grupos de Elvas e, com ele, Carlos Beirão, o professor de português que preside à Arkus, uma associação juvenil criada para dar corpo a um grupo de teatro . Virá também António Ferreira Góis (que integrou a direcção financeira da Global Media mas não resistiu ao apelo da terra e hoje dirige a rádio de Elvas. E a repórter Teresa Dias Mendes visita a oficina de Luis Pedras, o único artesão a fabricar roncas na cidade.

O jornal Linhas de Elvas sai às quintas mas a repórter Teresa Dias Mendes esteve ontem no fecho de edição e João Alves e Almeida o director do jornal partilhou com ela os temas de primeira página.

E a repórter fará uma visita guiada à exposição de Fernanda Fragateiro, patente no Museu de Arte Contemporânea António Cachola. Depois de lhe mostrar a exposição, Patricia Machado, a directora do Museu atravessa o largo e junta-se a esta mesa onde está já sentado João Paulo Garrinhas, professor de Geografia, mestre em Geografia Humana e Planeamento Regional que nos falará da desertificação do centro histórico e do projecto Eurocidades.