A TSF nas Autárquicas: toada da alma algarvia. Ouça a emissão especial em Castro Marim

Esta emissão, feita em direto da Casa do Sal, em Castro Marim, não vai ser um corridinho, mesmo se na correnteza das vozes e das histórias soar, de repente, a respiração ofegante de um acordeão, ou dois ou três, marcando a toada do Mito Algarvio, a Associação de Acordeonistas do Algarve. Essa será a toada da alma algarvia, aqui nestas bandas de sapais e salinas. De sal a sol se levanta e fala este outro Algarve menos tomado pelo turismo massificado.

A emissão especial conduzida por Fernando Alves, com o cuidado técnico de José Manuel Cabo, conta com os convidados: Pedro Pires, historiador local e divulgador do património de Castro Marim; Sílvia Madeira, diretora da ODIANA, a Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana; Luís Horta Correia, presidente da Cooperativa Terras de Sal, e João Pereira, presidente do Mito Algarvio, a Associação de Acordeonistas do Algarve. A repórter Teresa Dias Mendes conversa ainda com o salineiro Nelson Solá.