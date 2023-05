Kadri Simson, comissária europeia da Energia © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A União Europeia está cautelosamente otimista em relação à saída da crise energética. A comissária europeia da Energia, Kadri Simson, realça que o bloco está no caminho certo, mas que ainda existe incerteza face à imprevisibilidade da Rússia.

Em declarações no Fórum Sustentabilidade e Sociedade, em Matosinhos, a comissária europeia sublinha também o empenho português nos esforços da transição energética.

"A União Europeia está a emergir da crise energética com um otimismo cauteloso. Estamos no caminho certo, mas a incerteza permanece, a Rússia é imprevisível. Podemos ter um verão muito seco ou um muito difícil e frio inverno à nossa frente e a China está a reemergir no mercado global como um grande importador de energia depois de levantar as restrições Covid", alerta.

"Não podemos ser complacentes. Estamos a contar com todos, indústrias, stakeholders e Estados-membros, incluindo Portugal. Saúdo muito as vossas metas ambiciosas nas renováveis e os esforços para acelerar a transição energética. O vosso compromisso de ter 80% de produção de eletricidade renovável em 2026, 4 anos antes do esperado, é particularmente louvável.

Os elogios a Portugal por parte da comissária Kadri Simson estendem-se também à produção de hidrogénio verde:

"A produção de hidrogénio verde é uma área onde Portugal é líder. O Porto de Sines, especialmente, tem potencial para abastecer a Europa Ocidental e isto alinha-se bem com o plano da comissão de tornar a Europa na primeira região com um ecossistema pleno para desenvolver e comercializar hidrogénio renovável. Queremos produzir dez milhões de toneladas de hidrogénio renovável em 2030 e importar de países terceiros outros dez milhões de toneladas."