A vacina da AstraZeneca quando chega não é para todos, e outros destaques da Manhã TSF

Depois de, no domingo, Portugal ter recebido um lote de 43.200 vacinas da AstraZeneca, a terceira vacina contra o coronavírus a chegar ao país, a DGS afunilou a sua utilização. A Direção-Geral da Saúde considera que, até novos dados estarem disponíveis, a vacina deve ser preferencialmente utilizada para pessoas até aos 65 anos de idade. Saiba por quê aqui.

Mais de 140 médicos voluntariaram-se para ajudar o SNS mas nunca obtiveram resposta. "Somos um conjunto de médicos, alguns reformados, mas ativos. Queremos ajudar e declaramo-nos presentes", escrevem os clínicos na carta a que a TSF teve acesso. Conheça toda a história aqui.

A Segurança Social abre esta segunda-feira candidaturas para o novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Para a maioria das pessoas, vale 50 a 500 euros mensais durante um máximo de seis a 12 meses. Mas nada melhor do que saber, aqui, quanto pode ganhar.

Tudo indica que a estratégia de vacinação de vários países tenha de mudar, depois do aparecimento e proliferação das novas variantes do coronavírus. A TSF conta-lhe aqui as razões apontadas pelos especialistas.

"Nada substitui o ensino presencial. Temos de evitar normalizar o ensino à distância." São declarações do ministro da Educação à TSF. Tiago Brandão Rodrigues considera que "as escolas estão preparadas" para mais uma fase de ensino à distância, que arranca esta segunda-feira para alunos do 1.º ao 12.º anos. Leia aqui as garantias do governante.