"É a vacina das nossas vidas." Doentes respiratórios não foram ouvidos quanto à estratégia de vacinação

Doentes respiratórios com altíssimas expectativas em relação à vacinação contra a Covid-19 © Estela Silva/Lusa

Os doentes respiratórios exigem que os critérios para administração da vacina contra a Covid-19 sejam bem explicados. Numa altura em que está para ser divulgado o plano de vacinação pelas autoridades de saúde, Isabel Saraiva, presidente do Movimento Doentes pela Vacinação, lembra que os doentes respiratórios estão entre os que mais expectativas têm em relação à vacina.

"Nada pode falhar neste contexto. Não há aqui um aspeto que possa ficar para segundo plano, é tudo importante, desde a definição exata, precisa e bem explicada dos critérios para a administração da vacina, até aos locais da vacina, aos termos em que isso vai ser feito."

O aviso de Isabel Saraiva evidencia a preponderância do momento: "Esta é a vacina das nossas vidas. Nós todos temos uma altíssima expectativa, nomeadamente pessoas com doenças crónicas, e pessoas com doenças crónica com mais de 65 anos."

Este movimento de doentes pela vacinação abrange várias organizações que lidam com doentes respiratórios e crónicos. Isabel Saraiva lamenta que nenhum dos grupos tenha sido ouvido, e lembra que ainda há muitas dúvidas por esclarecer sobre a estratégia de vacinação

"As nossas organizações, as organizações que representam doentes crónicos, não foram chamadas, nem têm sido chamadas, não sabem exatamente em que locais é que a vacina vai ser administrada, e, sobretudo, em que condições vai ser administrada", frisa a presidente do Movimento Doentes pela Vacinação. "Sabemos que neste momento há restrições fortíssimas à entrada das pessoas com doença nos centros de saúde, e nos estabelecimentos de saúde em geral. Não fazemos ideia de como vai ser, não sabemos, não fomos chamados, não fomos ouvidos, ninguém nos perguntou o que é que nós achávamos sobre isto."

Isabel Saraiva sublinha ainda que "há fortíssimas recomendações, nomeadamente da União Europeia, de que toda a sociedade civil seja envolvida nesta tarefa, o que aliás se percebe, dada a dimensão da mesma".

Antes de ocupar o atual cargo, Isabel Saraiva foi também diretora executiva da Apifarma, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Neste momento em que as atenções se centram nas empresas, Isabel Saraiva destaca o momento único que a pandemia de Covid-19 originou. "O que aconteceu, em matéria de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, foi uma enorme vitória da ciência e uma prova de que a conjugação de esforços é sempre importante", sustenta a responsável.

Isabel Saraiva tem memória de ter lido uma frase, que guardou para ilustrar este momento: "Quando a ciência recua, a morte e a ignorância avançam." E a ciência, acrescenta, "avançou, deu passos gigantescos, e isso é muito importante". Na perspetiva de Isabel Saraiva, não só este avanço é "importante para a esperança de todos nós", como "haverá aqui lições a tirar em termos futuros do que a cooperação e conjugação de esforços humanos e financeiros pode fazer, juntamente com o conhecimento científico".

