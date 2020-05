A varanda do lar onde filhos e netos visitam idosos

© Roberto Dores/TSF

Ricardo Faritas acabou de chegar de Setúbal e está ansioso por voltar a ver a mãe cara a cara. Dois meses depois de apenas falar com Ana Gaspar por videochamada. "Já são muitas saudades. Falamos pelas redes sociais, que é melhor do que o telefone, mas nada tem a ver com este contacto pessoal, sobretudo para ela", desabafa à TSF.

Já está equipado de máscara junto à fachada do edifício, em frente a uma varanda no rés-do-chão onde a mãe vai ser conduzida por uma auxiliar dentro de instantes.

"Lá vem ela. Está muito bem e gosta de conversar", aponta Ricardo, no preciso momento em que a porta se abre e aparece sorridente Ana Gaspar. "Está tudo bem?", começa por perguntar ao filho que reside com a família em Setúbal, mas que, antes da pandemia imposta pela Covid-19, todos os meses visitava a mãe, pelo menos, uma vez. "O pequenino já anda?", insiste, reportando-se a um bisneto. "Ainda não, mas já gatinha", responde Ricardo.

Para quem esteve dois meses longe do filho há que aproveitar o tempo para pôr a conversa em dia. Ana garante que tem dormido bem, porque ocupa os dias a fazer renda, primeiro com trabalhos para as auxiliares do lar e agora para a creche. "Há quem leve o dia a dormir, mas eu não consigo, porque depois não durmo de noite."

O filho Ricardo Faritas aplaude a ideia das visitas à varanda, aproveitando uma ideia da direção da Associação de Assistência de Vila Boim, segundo a qual os idosos são autorizados e irem por uns instantes àquele espaço do edifício, enquanto os filhos e netos ficam na rua de Borba, cumprindo o distanciamento. "Ao fim de tanto tempo valeu mesmo a pena, apesar de não podermos dar beijinhos e abraços. Fica para a próxima", resignava-se Ricardo.

O presidente da direção do lar, José Malhado, admitia que esta solução foi inspirada no namoro à antiga. "Dantes eram os pais dentro de casa e os filhos à janela. Agora é ao contrário", comparava o dirigente à TSF, admitindo que a varanda estava inutilizada, mas, afinal, percebeu-se que podia ajudar a aliviar a saudade entre familiares dos 25 idosos que frequentam a instituição.

"Limpámos tudo, colocámos uns cadeirões e consegue-se ter aqui um bocadinho de confraternização, que é muito importante para estas pessoas não estarem tanto tempo sem verem os filhos, os netos ou irmãos", resume.

