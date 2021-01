A variante que cá chegou, ambulâncias a acumular-se e outros destaques da TSF

A fila de ambulâncias à porta do Hospital Santa Maria esta sexta-feira © Direitos Reservados

Há mais uma variante do coronavírus a circular em Portugal. Foi confirmada, esta sexta-feira, a chegada da variante sul-africana a território português. As autoridades de saúde tentam agora interromper a "potencial cadeia de transmissão".

E se uma variante chegou a Portugal, há uma outra - a britânica - que acabou de tornar-se mais preocupante. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou esta tarde que a variante identificada em Londres "pode estar ligada a um grau mais alto de mortalidade".

No Hospital Santa Maria, em Lisboa, as ambulâncias acumulam-se em fila à porta. O presidente do Conselho de Administração, Daniel Ferro, garante que ninguém fica sem ser atendido neste hospital e, para isso, o serviço de urgência tem vindo a ser alargado e vai aumentar a sua capacidade nos próximos dias.

O crescimento da pandemia em Portugal tem levado a um aumento do número de mortos. A Direção-Geral da Saúde já pediu ao Instituto Nacional de Medicina Legal soluções que permitam o aumento da capacidade dos frigoríficos junto das unidades de saúde caso seja necessário.

Voltamos a Inglaterra. As autoridades deram início ao processo para permitir a edição de genes no gado e nas plantações como forma de potenciar a agropecuária. Agora que já não está sujeito às normais europeias, o país pode interferir no ADN dessas espécies.