A viabilização do Orçamento, as diretas no PSD e outros destaques TSF

A manhã desta quinta-feira ficou marcada pela troca de palavras entre o Governo e o PCP sobre a aprovação do Orçamento do Estado de 2022 (OE2022). O primeiro-ministro, António Costa, acredita na viabilização do Orçamento e afirmou que as palavras-chave para conseguir um bom resultado são "ouvir e negociar".

Por sua vez, o PCP -- com quem o Governo tem contado para aprovar os Orçamentos nos últimos anos, mas que já anunciou que, se o documento não for alterado, desta vez votará contra -- coloca "a bola" do lado do Governo. À TSF, o líder parlamentar comunista, João Oliveira, afirmou que as propostas apresentadas pelo PCP são essenciais para solucionar os problemas do país.

Ainda sobre esta matéria, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que a proposta do Governo para o Orçamento do Estado de 2022 tem uma "marca de esquerda bem visível", motivo pelo qual acredita num acordo com o PCP e o Bloco de Esquerda.

Na ordem do dia está também o PSD, por causa das eleições no partido. Rui Rio propôs o adiamento da marcação do sufrágio e os opositores internos classificaram a ação como um sinal de "desespero" para "ganhar tempo".

Destaque também para decisão judicial no processo da morte de seis estudantes da Universidade Lusófona, na praia do Meco, em 2013. A juíza decidiu absolver o antigo dux João Gouveia e a Universidade Lusófona, e que as famílias das vítimas não serão indemnizadas.

Na Noruega, um cidadão dinamarquês é suspeito de matar cinco pessoas com um arco e flechas. Segundo a polícia, o sujeito converteu-se ao Islão e poderá ter-se radicalizado.

E de Bruxelas chega a notícia de que o prémio Daphne Caruana Galizia será atribuído à investigação do consórcio Forbidden Stories, que revelou que os telefones de 14 chefes de Estado e Governo e centenas de funcionários de governos de todo o mundo poderão ter sido espiados pelo 'software' Pegasus.