"A vida é bem mais forte do que a morte" mas não podemos continuar a agredir a natureza

D. Manuel Linda, Bispo do Porto

É uma mensagem de esperança aquela que o Bispo do Porto deixa na TSF neste domingo de Páscoa. Entrevistado pela jornalista Helena Vieira, Manuel Linda considera que a sociedade portuguesa está a reagir de forma excecional a esta crise pandémica.

Assumindo-se como um "incorrigível otimista", o Bispo do Porto acredita que a recessão e a crise de desemprego e falências não será tão grave como a de há 10 anos.

Nesta entrevista, Manuel Linda lembra uma mensagem de esperança que, este ano, tem de ter mais força pelas circunstâncias que o mundo atravessa.

"A morte não é mais forte que a vida, pelo contrário, a morte foi dominada pela vida. Quando olhamos para os nossos dramas sociais, que são muitos, há muitos medos, muitas angustias... a vida é bem mais forte do que a morte. Portanto, vamos caminhar para a frente, vamos puxar. Porque o resultado será um resultado de Páscoa e não de Sexta-feira Santa".

Questionado sobre a atual pandemia que atinge praticamente todo o mundo, o Bispo do Porto disse esperar que se retirem lições desta experiência.

"A natureza não pode ser mais agressiva. Não sabemos as origens deste virus... há estudos que começam a indicar que nas zonas que estavam mais contaminadas sob o ponto de vista do ambiente, a difusão foi muito mais rápida onde não havia essa contaminação. Aqui está um alerta. Temos de levar muito a sério, temos de estudar e ver para o futuro se de facto nos queremos envenenar a nós próprios".

O Bispo do Porto vai estar este domingo a dar a bênção no tabuleiro superior da Ponte D. Luís I, recuperando a tradição da Procissão da Ressurreição. Manuel Linda garante no entanto, que as instruções das autoridades de saúde serão respeitadas e não haverá fieis atrás dos bispos.