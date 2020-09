A vinha não é teletrabalho, e até houve mais mãos. "É melhor aqui do que numa fábrica fechada"

Com a pandemia, pouca coisa mudou nas vindimas. O trabalho a céu aberto é mais seguro e na Sociedade de Vinhos Borges houve até mais oferta de mão-de-obra, num ano em que os números do desemprego aumentaram.

Um céu acidulado ameaça chuva. As nuvens não pesam, acima das cabeças de três vultos que riem, porque liberdade é a leveza de cumprir obrigações sem custo. "Gosto, gosto disto, porque é ao ar livre, anda-se bem. Eu acho que é melhor aqui do que estar numa fábrica fechada." No dia 17 de julho, Maria de Fátima Teixeira fez 20 anos de vindimas. "Quando não chove, apanhamos sol." Parece simples o engenho, dito entre uma aragem de risos que a máscara não abafa.

As uvas bailam-lhe nas mãos acariciadas com generosidade pelo tempo, e até as tesouradas metálicas soam a música. Do fundo, os sons de um galo e de um cão que ladra não vêm interromper o verde tão verde, mas fundir-se com ele. Como Maria de Fátima Teixeira se concilia com a terra, num verbo feito só de constância. Nem a pandemia transformou a conjugação regular. "É igual. Andamos aqui todos juntos. Não é? É a mesma coisa. A gente tem sempre um bocadinho de receio, mas eu acho que é a mesma coisa. É só andar menos com o povo. Havia de andar mais, não é? Para ser mais alegre, para ser mais bonito." Ri, ri muito: "Hoje o Zezinho vai ouvir-me na rádio."

Vindimas em Macieira da Lixa, nas vinhas da Sociedade dos Vinhos Borges © Miguel Pereira/Global Imagens

João Araújo, de 56 anos, trabalha na Sociedade de Vinhos Borges, na Macieira da Lixa, há pelo menos quatro. Garante que, se o ouvissem cantar, "vinham" buscá-lo, e que, em tempos, era muito requisitado. Entre patamares verdes, escuta-se a voz de cera quente, liquefeita, em versos dedicados a "Madalena", um "amor" cantado. "É com os meus botões, mas gostava bem de cantar. Não estorva ninguém." Maria Alice Pereira, de 65 anos, não acompanha. "Não, não canto. Eu também não sou muito alegre. Morreu o meu falecido homem, a minha mãe... Não sou daquelas. Lembro-me muito deles, por isso não canto."

O tempo impôs notas mais graves, mas "está tudo bem", garante a funcionária. É mais o trabalho na terra do que o canto que espanta os males e os maus pensamentos."Fazemos companhia uns aos outros, falamos, rimos. Isto vai andando, isto vai passar, eu acho que sim. O povo tem medo, mas acho que isto vai passar."

Maria de Fátima Teixeira, João Araújo e Maria Alice Pereira estão de frente para três caixas por encher, distanciadas por determinações que lhes escapam. O vírus figura das conversas, mas há que fazer a poda aos medos inúteis. "A gente tem de andar ao ar livre", diz, cortante, Maria Alice Pereira, que todos os dias vai a pé para o trabalho. "Ando na rua e nada me incomoda. Temos só de ter um bocadinho de cuidado porque não somos todos iguais."

Vindimas em Macieira da Lixa, nas vinhas da Sociedade dos Vinhos Borges © Miguel Pereira/Global Imagens

O convívio, admitem, é diferente. "Ah, sim, não se vê grande coisa disso. Hoje em dia não se vê, isso é verdade. E eu sou um desses, também fujo. Enquanto andar isto no ar, não é?" João Araújo emudece mal Maria de Fátima Teixeira principia a falar. "Ai não... Temos de ter todo o cuidado, e todo o cuidado é pouco. Numa mesa grande da cantina, comíamos todos, agora comemos três." Conversam, aprendem o oportuno dos silêncios e a urgência da espera, um ritmo que imita os tempos naturais. "Uma coisa é colher, outra é plantar. Colheita é receber. Plantio é dar." O poema brasileiro plasma como a terra é grávida de ensinamentos e esperança. "Não faça com que a pressa de colher estrague o seu momento de plantar."

Também a pandemia exige paciência. João Araújo sabe que nem uma vindima que lhe parece o mundo todo o aliena. "Vemos nas televisões, mas temos de ir em frente. A agricultura não perde. A uva não espera, é para colher ou para deitar fora."

Hoje, a máscara já não lhe faz "grande diferença", mas foi dos que mais temeu o advento de março de 2020, antítese de primavera da vida: "Quando isto veio, eu fui dos homens que falou com o meu chefe e, durante dois meses, fui almoçar a casa. Pegava no carro e deslocava-me para almoçar, com medo. Depois vi que não podia ser assim, que não tinha lucro nenhum e tinha de arriscar. Pedi a Deus para me ajudar e continuei." Continuaram os três, mais do que sombras debaixo de fortes raios de sol, porque sabem, ainda que não conheçam Neruda, que é possível "cortar todas as flores", mas não "impedir a primavera".

Vindimas em Macieira da Lixa, nas vinhas da Sociedade dos Vinhos Borges © Miguel Pereira/Global Imagens

Pedro Martins, engenheiro agrónomo da Sociedade de Vinhos Borges, sustenta que não há forma de fugir ao trabalho na terra. "Os funcionários da vinha não podiam ir para casa. É uma planta que não para de desenvolver, e a manutenção da vinha não podia ser feita em casa, temos de ter pessoas. Ou abandonávamos, íamos todos para casa e perdíamos a produção do ano - isso era um prejuízo ainda maior para a empresa do que aquele que já há - ou mantínhamo-nos a trabalhar."

A Quinta do Ouro e de Simães, uma soma de 56 hectares na Lixa, em Felgueiras, adaptaram-se com especial robustez às novas contingências."Temos a vinha praticamente toda mecanizável e vindimável com máquina. Temos menos pessoas na vindima e isso tira-nos muitas preocupações", explica. O aumento do desemprego mitigou a falta de recursos humanos com que todos os anos a vindima se deparava, quer na Lixa, quer na região do rio Dão, salienta Pedro Martins. "Sentimos mais disponibilidade de mão-de-obra. Houve muito mais gente disponível para trabalhar. Fomos aceitando inscrições no Dão, nunca tivemos uma equipa tão grande."

Vindimas em Macieira da Lixa, nas vinhas da Sociedade dos Vinhos Borges © Miguel Pereira/Global Imagens

Maria de Fátima Teixeira não vê o assunto da mesma forma. "O pessoal não quer trabalho duro. Se fosse outro tipo de trabalho, não faltava quem viesse, mas o duro ninguém procura. Eles estão a ganhar em casa, não vêm para aqui consumir-se." Maria Alice Pereira junta-se em coro. "Estão no fundo de desemprego, enquanto o Governo pode. Quando o Governo não puder, olhe, vai tudo ao ar. O povo não gosta de apanhar chuva nem frio." As duas gostam mais do sol do que da chuva, mas apreciam com muita intensidade tudo quanto colora a vastidão dos campos e o som dos pássaros a abrir as brechas do céu num voo de liberdade.

