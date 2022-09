A vitória de Meloni em Itália, tiroteio em escola russa e outros destaques TSF

Giorgia Meloni © Ettore Ferrari/EPA

A manhã ficou marcada pelas reações à vitória nas eleições legislativas da coligação de direita e extrema-direita, liderada pelo partido de Giorgia Meloni.

A liderança do próximo governo italiano foi um dos temas em discussão no programa da TSF e da CNN Portugal O Princípio da Incerteza, e também os eurodeputados do PS e PSD, Pedro Marques e Paulo Rangel, reagiram à notícia.

Já o Chega saudou a "viragem à direita" da Itália, enquanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aguarda os resultados finais das eleições legislativas em Itália, que darão o "retrato final da situação", realçando a importância deste país para a União Europeia.

Pelo menos 13 pessoas morreram e 21 ficaram feridas, esta segunda-feira, após um tiroteio numa escola na cidade de Izhevsk, no centro da Rússia. Há sete crianças entre as vítimas mortais.

A OCDE melhorou esta segunda-feira as perspetivas de crescimento da zona euro deste ano para 3,1%, mas piorou as do próximo ano para 0,3%, estimando ainda uma inflação de 8,1% este ano e de 6,2% no próximo. Uma escassez de energia mais grave poderia agravar a inflação em mais de 1,5 pp. e atirar muitos países para uma recessão de um ano inteiro em 2023, alerta a organização.

Soube-se esta manhã que os apoios de 125 euros e de 50 euros às famílias anunciados pelo Governo no pacote de medidas para compensar o impacto do aumento dos preços serão pagos por transferência bancária a partir de 20 de outubro.

O cardeal português José Tolentino Mendonça foi nomeado pelo Papa Francisco prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação, informou o Vaticano.

O Hospital de São João, no Porto, inaugurou o primeiro banco de leite humano do Norte e o segundo do país. O objetivo é fornecer leite gratuitamente a todos os bebés de risco da região Norte que não podem ser amamentados pelas mães.

A sonda da NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) vai colidir "intencionalmente", na madrugada de terça-feira, com Dimorphos, a lua de menor dimensão do sistema binário composto também pelo asteroide Didymos. O objetivo é tentar alterar o movimento de asteroides que, no futuro, possam representar uma ameaça para o planeta Terra.