A viver num "vulcão." Portugueses em Wuhan ainda não sabem quando serão repatriados

Começam a faltar máscaras e desinfetantes nas farmácias de Wuhan

Os portugueses em Wuhan estão "ansiosos". Esperam regressar esta sexta-feira a Portugal, mas ainda não receberam informações concretas por parte da embaixada portuguesa.

Em declarações à TSF, Fernando Miguel, um português que vive em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, explica que já começam a faltar máscaras, luvas e desinfetantes.

Os portugueses optaram por ficar em casa e material médico essencial para prevenir o contágio pelo 2019-nCoV escasseia nas farmácias mais perto. "Não queremos ir para a rua correr riscos", conta.

A embaixada disse inicialmente que ia disponibilizar os bens necessários aos portugueses, mas depois decidiu que "já não valia a pena enviar porque não chegaria a tempo".

"Presumo, por isso, que o nosso voo seja em breve", conclui Fernando Miguel, até porque ainda hoje descolou de Beja um avião fretado pela União Europeia para repatriar cerca de 350 europeus que se encontram na China.

Os portugueses estão em contacto com a embaixada e esperam receber, até ao final do dia de hoje, um comunicado com o ponto de situação. "Acho que será com os horários dos voos, caso contrário ficaremos muito desiludidos."

Há apenas uma pessoa de nacionalidade portuguesa que não quer viajar para Portugal, porque não quer abandonar o trabalho. Outros 17 esperam ser repatriados o mais depressa possível.

"Nós estamos ansiosos porque estamos a viver no local, mas as pessoas que estão em Portugal estão mais nervosas porque não sabem a situação em que estamos."

Fernando Miguel também ainda não sabe se os portugueses terão de ficar em quarentena em Portugal ou como decorrerá o processo.

"Para já não temos indicações nenhumas. Passa mais de uma semana em que estamos enfiados em casa, numa cidade habitualmente agitada que caiu num silêncio sepulcral. Os últimos dias têm sido mais difíceis."

"Não temos corrido riscos e temos cumprido à risca as indicações das autoridades", garante o português em Wuhan, mas só em Portugal se sentirá "em segurança".