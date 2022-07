A1 reaberta após despiste de camião na zona de Pombal

A A1 está cortada desde as 04h06 no sentido norte-sul ao quilómetro 158 © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A autoestrada 1 (A1) já reabriu ao trânsito, no sentido norte-sul, depois de ter sido cortada devido a um despiste de um veículo pesado, junto à saída para Pombal, informou fonte do CDOS.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, a A1 reabriu ao trânsito pelas 08:20. A A1 estava cortada desde as 04:06 no sentido Norte-Sul ao quilómetro 158, junto à saída para Pombal, no distrito de Leiria, disse a mesma fonte, pelas 07:00.

No local estavam oito operacionais com o apoio de quatro viaturas. O pesado, que transportava produtos alimentares, despistou-se no sentido sul-norte e embateu em duas viaturas ligeiras que circulavam em sentido contrário, causando um ferido ligeiro, referiu a mesma fonte.

Notícia atualizada às 9h58