Trânsito retomado no sentido norte-sul da A2 na zona do Seixal após acidente

O acidente ocorreu ao quilómetro 14 da A2 no sentido norte-sul, junto ao nó do Seixal

A circulação rodoviária no sentido norte-sul da Autoestrada 2 (A2), na zona do Seixal, distrito de Setúbal, foi este sábado retomada, após cerca de 30 minutos cortada devido a um acidente com quatro feridos, revelou a GNR.

A autoestrada naquele sentido, adiantou à agência Lusa uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, foi reaberta ao trânsito às 14:22, mas a circulação rodoviária faz-se apenas pela faixa da esquerda.



Anteriormente, a mesma fonte tinha dito que a autoestrada tinha sido cortada ao trânsito, às 13:45, para a assistência às vítimas do acidente.



Uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 13:01, ocorreu ao quilómetro 14 da A2 no sentido norte-sul, junto ao nó do Seixal.



Segundo a fonte da Proteção Civil, o sinistro envolveu dois automóveis e provocou quatro feridos, dois graves e dois ligeiros, que foram transportados para os hospitais Garcia de Orta, em Almada, e Santa Maria, em Lisboa.



As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Cacilhas, Amora, Castanheira do Ribatejo, a GNR, a Brisa e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 19 operacionais, apoiados por nove veículos.

Notícia atualizada às 15h15