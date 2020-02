A29 cortada após colisão de dois camiões

A estrada permanece cortada no troço entre Esmoriz e Gaia © Tony Dias/Global Imagens

A colisão entre dois camiões na Autoestrada 29 (A29), que liga Aveiro a Vila Nova de Gaia, causou esta sexta-feira um ferido ligeiro e obrigou ao corte de trânsito no sentido sul-norte, informou fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro, o acidente ocorreu cerca das 14h00 ao quilómetro 38, da A29, no sentido sul-norte, junto à saída para Esmoriz, no concelho de Ovar, distrito de Aveiro.

De acordo com a mesma fonte, o condutor de um dos camiões sofreu ferimentos ligeiros tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira.

A estrada permanece cortada no troço entre Esmoriz e Gaia para limpeza da via.

Ao local acorreram os bombeiros de Esmoriz, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital da Feira, a GNR e a Ascendi.