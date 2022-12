"Segundo caso grave num mês." Abatimento de piso na Rua da Prata corta trânsito na Baixa de Lisboa

No local estão duas viaturas e oito operacionais dos bombeiros © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Cátia Carmo 16 Dezembro, 2022 • 14:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um abatimento de piso levou, esta sexta-feira, ao corte de trânsito na Rua da Prata, em Lisboa, junto à Rua da Vitória e entre a Rua da Conceição e a Praça da Figueira. Em declarações à TSF, os bombeiros sapadores falam num "buraco de grandes dimensões".

O alerta foi dado às 12h45 e no local estão duas viaturas e oito operacionais dos bombeiros.

Este incidente, segundo o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, é consequência do temporal que se sentiu em Lisboa nos últimos dias.

"Houve um abatimento das paredes do canal, muito provavelmente devido às chuvas e inundações dos últimos dias. Os técnicos camarários estão a fazer a análise dos danos, foi feito um circuito de segurança. Já se abriu o passeio à população e aos comerciantes apesar de haver um perímetro de segurança definido pela polícia e pelos bombeiros", explicou à SIC Ângelo Pereira.

Já o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, defende obras profundas na Rua da Prata e contou à TSF que este é o segundo abatimento grave que acontece na rua no espaço de um mês. O local vai ficar fechado à circulação de carros por tempo indeterminado e, na opinião do autarca, devia ser proibida a circulação de pesados.

"Estava aqui uma camioneta de cargas e descargas de cervejas e isso aconteceu mesmo por baixo dela, felizmente ninguém ficou ferido. Este é o segundo abatimento grave que acontece nesta rua no espaço de um mês e meio e que torna a rua intransitável, com uma caverna enorme aqui por baixo, de grandes dimensões. Os técnicos da câmara e o vereador deram-me a informação de que houve uma queda de parte do caneiro, o canal de escoamento das águas. Portanto isto é uma situação muito difícil, a rua vai ter de ser fechada e não sei durante quanto tempo. A câmara é que vai fazer as obras de reabilitação. Sou da opinião de que mais vale ter a rua fechada durante mais tempo e arranjar tudo em definitivo, porque ela está toda assim minada por baixo, do que estar agora a tapar este buraco e esperar que daqui a um mês venha outro buraco, mas também era importante impedir a circulação de veículos pesados aqui na rua", acrescentou Miguel Coelho.