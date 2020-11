© Fundação Manuel António da Mota

O grande vencedor da 11º edição do Prémio Manuel António da Mota (PMAM) apresentou o projeto ABC-COVID . Os técnicos e investigadores do Centro fizeram testes de rastreio do novo coronavírus em lares, creches e criaram um Drive Thru para a realização dos mesmos.

A equipa reforçou ainda a linha SNS 24 dotando as regiões abrangidas de capacidade de diagnóstico da doença evitando a transmissão em grande escala. Um trabalho que se estendeu do Algarve ao Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. O projeto recebe um prémio no valor de €50.000.

O segundo vencedor é a Associação Tempos Brilhantes com o projeto Escola On e a terceira distinguida é a Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense com o projeto Vida mais em meio Rural.

As restantes sete menções honrosas foram atribuídas à Associação de Recolha de Excedentes Alimentares (AREA), Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), Centro Social 6 de maio, Crescer na Maior - Associação de intervenção comunitária (projeto "É uma casa"), Pista Mágica - Associação, Santa Casa da Misericórdia de Ovar e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

O anúncio dos vencedores do Prémio ficou a cargo do presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota. Rui Pedroto sublinhou o facto da " 11ª edição ser especial devido à crise epidémica que atingiu o país e (...) provocou consequências de vulto em múltiplos aspetos da nossa existência pessoal, social e económica".

O responsável afirmou que o objetivo da 11ª edição do Prémio Manuel António da Mota, sob o lema "Portugal vence a Covid-19", "distinguiu as instituições que se destacam no combate à crise epidémica e às suas consequências nas áreas do combate à pobreza e exclusão social, saúde, educação, emprego, inovação e empreendedorismo social, inclusão digital e tecnológica e apoio à família".

Para assinalar esta iniciativa, o Presidente da República enviou uma mensagem na qual reafirma a circunstância de Portugal e o mundo estarem a enfrentar duas crises: a pandémica e a económica -social destacando, no entanto, que " Portugal e os portugueses continuam a revelar a sua criatividade a sua inovação , a sua prontidão na resposta a duas crises, a dois desafios cumulativos demonstrando aquilo que nos faz portugueses cá dentro e lá fora: a nossa identidade, a nossa força, a nossa determinação e a nossa solidariedade".

O Prémio Manuel António da Mota foi criado em 2010 pela Fundação Manuel António da Mota para reconhecer anualmente organizações e personalidades que se destaquem nos vários domínios de atividade da Fundação.