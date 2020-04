Aberto inquérito nos Açores sobre morte de doente quando esperava voo

A ilha de São Jorge, nos Açores © Adelino Meireles/Global Imagens

O Governo dos Açores anunciou esta segunda-feira a abertura de um inquérito sobre a assistência a um doente na ilha de São Jorge dado como apto para esperar por voo comercial para ser tratado noutra ilha, mas que veio a morrer.

Os factos, diz o executivo regional, remontam a 21 de abril. O utente, cuja idade não é avançada, deu entrada na Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge "com apresentação de condição clínica que permitia, de acordo com a informação disponibilizada pelo médico assistente, aguardar transferência através de voo comercial".

"A situação clínica do utente alterou-se repentinamente, tendo este acabado por falecer", prossegue a nota do Governo Regional, sem detalhar as causas da morte.

O inquérito "deverá averiguar se foram adotados os procedimentos adequados" para a uma "evacuação aérea urgente" para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.