Absolvições no processo de Pedrógão, FC Famalicão quer pedido de desculpas e outros destaques TSF

O Tribunal Judicial de Leiria absolveu, esta terça-feira, os onze arguidos do processo que procurava determinar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, ocorridos em 2017. À saída do tribunal, os advogados ouvidos pelos jornalistas criticaram a acusação do processo e deixaram conselhos ao Ministério Público.

Três dias depois do início da polémica com uma criança que teve de despir a camisola do Benfica no jogo que as águias disputaram em Famalicão, o clube minhoto veio a público exigir um pedido de desculpas da Liga e do Governo. Para os famalicenses, o regulamento foi cumprido e a iniciativa de despir a camisola partiu do pai da criança.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, defendeu esta terça-feira a necessidade de aprovar mais medidas de apoio às famílias e avisou para a necessidade de combater o impacto dos efeitos económicos nos créditos à habitação.

Mais cedo, no encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, os socialistas já tinham colocado o PSD no centro das atenções: Ana Catarina Mendes apontou ao legado de Passos Coelho e à "caridadezinha" do PSD.

O mundo do cinema despediu-se de Jean-Luc Godard. O cineasta de 91 anos, soube-se entretanto, recorreu à morte assistida para responder a "múltiplas patologias incapacitantes".

Terça-feira é dia de sorteio do Euromilhões: saiba aqui quais foram os números sorteados.