Abusos na Igreja com "grande expressividade", novos crimes de guerra na Ucrânia e outros destaques TSF

São já mais de 400 os testemunhos de abusos sexuais na Igreja Católica relatados à comissão independente que investiga os casos, concluindo a entidade que os depoimentos recolhidos provam que este é um problema com "grande expressividade" no país e com "proporções verdadeiramente endémicas" em algumas situações.

Na guerra, a Rússia voltou esta terça-feira a atacar infraestruturas energéticas na Ucrânia. A confirmação surge do próprio Ministério da Defesa que, em comunicado, diz que "continua a realizar ataques em massa, com armamento de longo alcance e grande precisão, contra infraestruturas militares e o sistema energético a Ucrânia". "Todos os alvos foram atingidos", acrescenta.

Os ataques acontecem um dia depois de a Rússia ter bombardeado várias cidades, deixando mais de 300 localidades sem eletricidade. Por causa disso, 98 mineiros ficaram presos no subsolo na cidade natal do presidente ucraniano, estando as equipas a trabalhar no resgate.

Os bombardeamentos de segunda-feira, que causaram pelo menos 19 mortos, foram condenados pela comunidade internacional, podem ter violado" as leis da guerra e equivaler a crimes de guerra se "foram intencionalmente visados" alvos civis, declarou a ONU.

Por cá, a marcar a manhã informativa estão as buscas da Polícia Judiciária na sede da GFK Portugal, empresa que mede as audiências televisivas em Portugal, além outros estudos de mercado.

Da Nova Zelândia, uma ideia pioneira: o Governo apresentou uma proposta pioneira para cobrar impostos às emissões de gases com efeito de estufa provenientes de arrotos e dejetos de ovelhas e vacas.

No desporto, Jorge Fonseca, bicampeão mundial em -100 kg, terminou esta terça-feira os Mundiais de judo em sétimo lugar, depois de perder na repescagem, quadro para o qual tinha sido relegado após ter sido derrotado por Kotsoiev nos quartos de final.