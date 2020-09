"Ação criminosa." Mais de 250 bombeiros e oito meios aéreos combatem fogo em Ourém

Os últimos dias têm sido registados centenas de focos de incêndio em Portugal Continental © Lusa

Mais de 250 bombeiros, apoiados por 78 viaturas e oito meios aéreos estão a combater, desde as 12h30, um incêndio no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Em declarações à TSF, o comandante da Proteção Civil regional, António Jesus, estranha que tenham sido detetados três focos de incêndio num curto espaço de tempo, admitindo mão criminosa.

O comandante António Jesus fala em "mão criminosa". 00:00 00:00

"As chamas começaram na localidade de Matas. Entre as 12h03 e as 12h30 tivemos mais do que um foco de incêndio nesta zona. Com focos de incêndio seguidos, não é difícil de perceber a sua origem. Penso que poderá haver aqui indício de ação criminosa", disse, acrescentando que o combate está a ser "difícil".

O fogo está a consumir uma zona de mato de difícil acesso.