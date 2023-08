Ação judicial suspende venda de livro que denuncia assédio sexual de Boaventura Sousa Santos

Boaventura Sousa Santos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por José Milheiro com Carolina Quaresma 13 Agosto, 2023 • 09:43

Foi suspensa a venda do livro que denuncia o assédio sexual de Boaventura Sousa Santos no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O Diário de Notícias avança que o livro publicado por uma editora britânica

foi alvo de uma providência cautelar, o que fez com que fosse retirado do mercado.

Uma das autoras do livro afirma ao DN que "desaponta muito" que "um livro que procura quebrar o silêncio existente sobre assédio sexual na academia seja ele próprio sujeito a um processo de silenciamento".

Para a autora, isto é prova das enormes dificuldades com que se deparam os sobreviventes, ativistas e investigadores quando querem falar sobre o tema.

A página sobre o livro desapareceu do site da editora e a venda em livrarias online está indisponível.

Confrontada com a suspensão da venda do livro, a editora britânica Routledge afirma apenas que o título está em revisão, mas não confirma nem desmente a ação judicial para proibir a publicação do livro "Conduta Sexual Inapropriada na Academia".