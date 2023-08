Acesso ao Parque Eduardo VII encerrado desde a meia-noite e a Belém a partir das 07h00

Desde as 00h00 desta sexta-feira que estão encerrados os acessos à zona do Parque Eduardo VII © Leonel de Castro/Global Imagens

Os acessos ao Parque Eduardo VII estão encerrados desde a meia-noite desta sexta-feira, enquanto a zona de Belém terá cortes de trânsito entre as 07h00 e 13h00, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, divulgou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explicou que o Papa Francisco tem previsto na agenda, durante o dia, deslocar-se à Cidade da Alegria, na zona de Belém, seguido de um encontro no Centro Paroquial da Serafina, terminando ao final da tarde com a Via-Sacra na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII.

Em Belém, estão previstos cortes de trânsito entre as 07h00 e as 13h00.

"A zona de Belém estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais", existindo cortes de trânsito nas artérias cuja circulação se faça em direção àquela zona, referiu a PSP.

Na mesma zona, a Avenida de Brasília terá "isolamento à circulação de trânsito entre o restaurante Vela Latina e o Museu da Eletricidade", a Avenida da Índia "estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais", existindo cortes nas artérias em direção àquela avenida e a "Rua da Junqueira estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais", com cortes de trânsito nas artérias em direção a essa rua.

Devido à deslocação do Papa Francisco ao Centro Paroquial da Serafina, prevista para as 09:45, os cortes de trânsito estão previstos entre as 07h00 e as 13h00 naquela zona do Bairro da Serafina, alertou a força policial.

A Via-Sacra terá início pelas 18h00, pelo que a PSP "vai iniciar o seu policiamento, promovendo uma avaliação do momento em que se vai proceder ao corte total da circulação em torno do evento", apontou.

Entre as 07h00 desta sexta-feira e 01h00 de sábado, haverá cortes de trânsito na Avenida da República, com "isolamento total da circulação das vias centrais, bem como dos seus atravessamentos", existindo cortes de trânsito nas artérias em direção a essa avenida, que terá também cortes "no acesso ao túnel do Campo Pequeno, sentido Campo Grande-Saldanha (impedimento de acesso ao túnel)".

Na Praça Duque do Saldanha haverá "impedimento de acesso às vias centrais da Avenida da República bem como de acesso à Avenida Fontes Pereira de Melo", sendo que esta última "estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, bem como dos seus atravessamentos", existindo cortes nas artérias em direção a esta avenida.

Também a Praça Marquês do Pombal, Avenida da Liberdade e zona da Praça do Comércio estarão sujeitas ao "isolamento total da sua circulação", existindo cortes de trânsito nas ruas em direção a estas artérias.

O plano de acessibilidades devido à realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arrancou na terça-feira, prevê condicionamentos à circulação rodoviária na área do Parque Eduardo VII na quinta e na sexta-feira, devido às cerimónias para ali previstas.

Nestas áreas estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária; e verde, com restrição condicionada à circulação rodoviária.

Os condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem.

Há exceções de circulação na zona vermelha, nomeadamente a residentes e trabalhadores, que têm de se fazer acompanhar de um comprovativo de residência ou de uma declaração da entidade patronal, de acordo com o plano de acessibilidade.