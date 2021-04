GNR monta dispositivo de segurança junto ao Autódromo do Algarve

© Pixabay

A Guarda Nacional Republicana vai montar um dispositivo junto ao Autódromo do Algarve a partir do final da tarde desta sexta-feira e até domingo, com cerca de 100 efetivos no local.



À semelhança do que se verificou na prova de Moto GP há cerca de 15 dias, também na Fórmula 1 a GNR vai colocar controlos de trânsito para que ninguém passe para o local.

"Esses condicionalismos vão verificar-se nas três estradas de acesso ao recinto", revelou à TSF o porta-voz da GNR no Algarve.



O capitão Humberto Galego acrescenta que vão existir pontos de controlo logo à saída da A22 no nó de Mexilhoeira Grande, na estrada que vem de Odiáxere através de Arão, Pereira e Folga e na estrada que liga Resmalhão e Montes de Cima. "Só será permitida a passagem a quem for morador ou esteja acreditado" para estar no recinto. A GNR pede a quem tenha que se deslocar naquelas imediações que utilize trajetos alternativos.

Durante a prova de Moto GP tudo decorreu na normalidade e ninguém tentou passar as barreiras colocadas pelas autoridades.