Acidente envolveu pelo menos cinco viaturas

A circulação rodoviária na Segunda Circular, no sentido Benfica-Aeroporto, em Lisboa, ficou normalizada cerca das 10h00, depois de ter estado cortada devido a um acidente com cinco viaturas, que não causou vítimas, segundo os bombeiros.



Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que a circulação foi normalizada cerca das 10:00, depois de limpa a via e os carros rebocados.

O acidente ocorreu cerca das 08h15 junto à Escola Superior de Comunicação Social, em Benfica, Lisboa, e não causou vítimas.

O trânsito foi cortado no sentido Benfica-Aeroporto e os automobilistas desviados para a Radial de Benfica.

Notícia atualizada às 10h40