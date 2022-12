Acidente de trabalho em Nisa com ferido grave helitransportado para Lisboa

© Arquivo Global Imagens

Por Lusa 06 Dezembro, 2022 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um homem, de 38 anos, ficou esta terça-feira ferido com gravidade num acidente de trabalho, quando executava o corte de eucaliptos em Nisa (Portalegre), e foi helitransportado para Lisboa, disse à agência Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o homem foi atingido por uma das árvores quando efetuava trabalhos de corte.

A mesma fonte indicou que o acidente ocorreu na União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão, em Nisa, tendo o alerta sido dado pelas 09:33.

O ferido grave foi assistido, no local, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Portalegre e, depois, foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar em Lisboa.

As operações de socorro mobilizaram 17 operacionais, incluindo Bombeiros de Nisa, INEM e GNR, apoiados por quatro veículos, nomeadamente a VMER, e o helicóptero.