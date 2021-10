Acidente na ponte Vasco da Gama provoca longas filas em Lisboa

© Amin Chaar / Global Imagens (arquivo)

Um acidente no início do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama, no sentido Norte-Sul, e a envolver cinco viaturas, está a provocar longas filas em Lisboa.

Na CRIL, há demora desde Olival Basto.

A ligação da A1 a Sacavém está a ser afetada e há fila desde São João da Talha.

O acidente está também a dificultar o acesso da A8 ao Túnel do Grilo e a ligação do IC2, com fila pela Av. Infante Dom Henrique desde o cruzamento com a Av. Marechal Gomes da Costa.

No acesso da 2.ª Circular a Sacavém há fila desde a zona do relógio.