Acidente no metro do Terreiro do Paço. Mergulhadores revelam imagens 20 anos depois

Mais de 20 anos depois do acidente na construção do túnel do metropolitano no Terreiro do Paço, em Lisboa, vão ser mostradas esta sexta-feira, pela primeira vez, imagens captadas por uma equipa de mergulhadores no local. O acidente aconteceu em junho de 2000, levou à paragem das obras durante seis meses e a uma derrapagem superior a 65% nos custos da obra.

Agora, 21 anos depois, o metro autorizou finalmente o inspetor-chefe, entretanto reformado, a prestar declarações e a mostrar os vídeos. É isso que vai acontecer esta noite, numa sessão organizada pelo Centro Português de Actividades Subaquáticas (CPAS).

O diretor deste centro, Filipe Caldeira, já viu as imagens e revela que os mergulhadores ficaram surpreendidos com aquilo que viram.

"Os mergulhadores ficaram admirados com os danos estruturais do túnel, precisamente por causa das diferentes pressões existentes, e também com a dificuldade de efetuar este reconhecimento do túnel com as operações de mergulho. Estamos a falar de mergulhos com visibilidade zero porque o túnel estava completamente às escuras e também porque poderia levantar algum tipo de perigo para os mergulhadores, estavam lá dentro todos os elementos de construção", explicou à TSF Filipe Caldeira.

O responsável sublinha as condições extremas que a equipa de mergulhadores teve para trabalhar no túnel do metro do Terreiro do Paço, no ano 2000, e explica que intervenções como esta exigem uma preparação especial.

"Este tipo de mergulhador profissional mergulha predominantemente com recurso a um capacete de mergulho que permite um circuito de vídeo e áudio para com a superfície. A postura respiratória é fornecida pela superfície e, portanto, o mergulhador é sempre supervisionado e a superfície tem sempre contacto com ele. Também posso levantar uma pontinha do véu e revelar que este tipo de mergulhadores esteve a treinar em grutas no Alviela precisamente para tentar mimetizar o tipo de dificuldade acrescida no túnel, que era o mergulho em caverna, ausência de luz e complexidade dos obstáculos", acrescentou o diretor do CPAS.

O acidente no túnel do Terreiro do Paço aconteceu no dia 8 de junho de 2000. A obra esteve parada durante seis meses e os custos dispararam. Era para custar 47 300 000, mas o Tribunal de Contas registou uma despesa superior a 78 milhões. Tudo por causa de um abatimento do piso entre o torreão nascente do Terreiro do Paço e o rio Tejo.

Alguns metros mais abaixo, água e lama entraram no túnel em construção. A força da água deformou as paredes e levou ao abatimento do piso à superfície. Era o princípio de meses de paragem na obra.

Novas infiltrações, uma solução que tardava e muita polémica levaram a sucessivos adiamentos do recomeço da obra e da data de abertura da nova estação de metro do Terreiro do Paço. Dois anos mais tarde, em junho de 2002, o ministro das Obras Públicas na altura, Valente Oliveira, resolveu encomendar uma peritagem de um consultou holandês. Dizia-se que tinha larga experiência em terrenos complicados.

Estudos para trás e para a frente, só muito mais tarde, em dezembro de 2007, é que o metro entrou finalmente nos carris. Era a primeira viagem de dois minutos entre Santa Apolónia e o Terreiro do Paço.