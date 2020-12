Açores com 21 novos casos de Covid-19 e total de 228 positivos ativos

Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel, Açores © Eduardo Costa/Lusa

Por Lusa 24 Dezembro, 2020 • 12:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Açores registaram nas últimas horas 21 novos casos de Covid-19, tendo atualmente 228 pessoas com a doença, anunciou a Autoridade de Saúde Regional.

De acordo com a autoridade, foram realizadas 1.775 análises nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região, tendo também sido feitos outros testes em laboratórios privados.

Atualmente, estão internadas 17 pessoas na região com a doença: 11 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (um dos quais em Cuidados Intensivos) e seis no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (dois em Cuidados Intensivos).

Há 62 cadeias de transmissão da doença ativas, e nas últimas 24 horas recuperaram da Covid-19 um total de 41 pessoas.

Foram detetados nos Açores até hoje 1.747 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se 21 mortes e 1.350 recuperações.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19