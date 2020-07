Açores com dois novos casos nas ilhas de São Miguel e Terceira

Novos casos nos Açores. © Eduardo Costa/Lusa

Por Lusa 17 Julho, 2020 • 14:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Açores registaram dois novos casos positivos de Sovid-19, nas ilhas de São Miguel e Terceira, decorrentes de análises realizadas nas últimas 24 horas, anunciou esta sexta-feira a Autoridade de Saúde Regional.

No comunicado emitido diariamente, aquela entidade informa que, "decorrentes das 926 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas, foram diagnosticados dois casos positivos de Covid-19 nas ilhas de São Miguel e Terceira".

O caso diagnosticado na ilha de São Miguel corresponde a uma mulher de 26 anos, que "foi identificada como contacto próximo do caso positivo detetado na ilha das Flores e que, por esse motivo, cumpriu isolamento profilático de 14 dias", de acordo com a Autoridade de Saúde dos Açores, acrescentando que "os testes de despiste realizados à chegada e ao sexto dia produziram resultado negativo" e só "o realizado no final do período de 14 dias de quarentena teve resultado positivo".

Quanto ao caso identificado na ilha Terceira, a Autoridade de Saúde dos Açores diz que se trata de um homem com "65 anos, residente nos Açores, que desembarcou na Região em 14 de julho, proveniente de ligação aérea com o território continental e que esteve sempre em isolamento", e "cujo primeiro teste à chegada produziu resultado inconclusivo, tendo então repetido" o exame, que revelou "resultado positivo".

Todos estes casos diagnosticados "apresentam situação clínica estável" e "foram já diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos".

Com estes casos mais recentes, foram detetados na Região 159 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente sete casos positivos ativos, sendo cinco na ilha de São Miguel, um na ilha Terceira e um na ilha das Flores.

Desde o início do surto já ocorreram nos Açores 16 óbitos, tendo regressado a Portugal continental quatro doentes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19