Açores e Cabo Verde vão assinar protocolo em várias áreas ligadas à agricultura

Os arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde vão assinar um protocolo de cooperação em áreas ligadas à agricultura, como o abate, abastecimento de água, culturas protegidas, irrigação e transformação agroalimentar, foi esta quarta-feira anunciado.

O anúncio foi feito pelo Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Governo dos Açores, António Ventura, e pelo ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, após um encontro na cidade da Praia, onde se discutiu as bases do protocolo.

"Já identificámos um conjunto de áreas que se pode colaborar no futuro. É um protocolo que também irá abranger áreas da investigação, mas que permite-nos ter melhores políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, quer nos Açores, quer em Cabo Verde. Portanto, temos muito a ganhar nesta cooperação no âmbito da agricultura", afirmou António Ventura.

Para o responsável açoriano, o protocolo na área da agricultura é "essencial e urgente" e vai permitir ajudar os dois arquipélagos a caminhar para uma autossuficiência alimentar.

"Sem esta cooperação no âmbito da investigação, no âmbito daquilo que é o uso racional da água, as necessidades de água de futuro, não podemos viver no planeta Terra se não projetarmos e planearmos estrategicamente aquilo que é a produção de alimentos, desde logo em arquipélagos que são ilhas rodeadas de mar e que precisam de progressiva autossuficiência alimentar", sustentou.

O ministro cabo-verdiano destacou a cooperação "muito prática e muito profícua" com os Açores e com "resultados muito concretos", pretendendo uma "cooperação institucional permanente" com os Açores, que não se baseia apenas na execução de projetos.

"Manter uma cooperação institucional, onde nós possamos organizar ações de formação, capacitação, discussão de modelos de execução de políticas públicas, enfim, tirando o maior proveito da administração da agricultura nos dois arquipélagos", salientou Gilberto Silva.

O encontro aconteceu no âmbito da cooperação entre os dois arquipélagos, que surgiu através de um projeto de cooperação transnacional da Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural e da Associação Regional para o Desenvolvimento dos Açores.

A parceira enquadra-se numa das suas prioridades, cujo propósito é promover a inclusão social, redução da pobreza e o desenvolvimento económico das zonas rurais, no âmbito do projeto de cooperação transacional em curso denominado "Semear, Colher e Vender".

Na quinta-feira, vai ser inaugurado um campo de demonstração em Santa Catarina de Santiago, instalado no âmbito da cooperação Cabo Verde/Açores, que era de sequeiro, mas que agora é de regadio e produz agroalimentos.

Para o ministro da Agricultura cabo-verdiano, este constitui mais um projeto "com o gosto da cooperação" entre Cabo Verde e Açores, integrando os dois governos e associações de agricultores.

"Contribui essencialmente para a consolidação de um modelo de criação de áreas irrigadas que nós temos estado a fazer no nosso país, desta feita com recurso à cooperação", reforçou Gilberto Silva.