Açores preparam realização de testes imunológicos

Há centenas de casos confirmados de Covid-19 nos Açores © Lusa

Por Lusa 24 Abril, 2020 • 21:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Açores estão a planear a realização de testes imunológicos na região e o levantamento de medidas de contenção da covid-19, revelou o responsável da Autoridade de Saúde Regional.

"Se em território continental já estamos numa fase de mitigação, mas estamos a viver um planalto da evolução do surto, aqui na região não se têm registado nos últimos dias casos positivos e nada aponta, pelo menos para já, nesse sentido. Claro que temos de começar a ponderar de forma mais vincada todas as medidas para o pós, não digo pico, porque não podemos dizer que já o atingimos, mas para prepararmos o levantamento de algumas medidas e pensarmos na realização destes testes", avançou.

Tiago Lopes falava em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução da pandemia da covid-19 na região.

Questionado sobre o levantamento de medidas restritivas, o responsável da Autoridade de Saúde Regional disse ser contraproducente avançar com uma data, mas garantiu que já está a ser preparado.

"Já estamos a pensar há algum tempo nas medidas a implementar para assegurar algum levantamento das medidas mais restritivas que foram implementadas na região e por essa via assegurar alguma normalidade. Neste momento não posso avançar com datas, nem com medidas em concreto", afirmou.

O também diretor regional da Saúde dos Açores lembrou, no entanto, que em alguns países da Ásia já se assiste a uma segunda vaga do surto, frisando que a região não deverá "voltar à normalidade tão depressa".

"Temos de acompanhar aquilo que está a acontecer noutros países para aprendermos com as medidas que estão a ser implementadas", sublinhou.

A realização de testes imunológicos deverá ser uma das medidas implementadas na preparação dessa segunda vaga do surto e está já a ser articulada com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Por outro lado, a Autoridade de Saúde Regional decidiu fazer um rastreio em todos os lares de idosos e unidades de cuidados continuados integrados da região.

"Estamos a encetar este plano para fazer face à eventualidade de uma segunda vaga ou de novos focos de reincidência de infeção que possam surgir na região, salvaguardando a população mais vulnerável, acima dos 75/80 anos", justificou Tiago Lopes.

Desde o início do surto foram confirmados 138 casos da covid-19 nos Açores, 104 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 25 recuperações (14 em São Miguel, seis na Terceira, quatro em São Jorge e uma no Pico) e nove mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (100), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Existem ainda vários casos na região sem origem identificada, mas o responsável da Autoridade de Saúde Regional salientou que o número de cadeias de transmissão não sofreu alterações.

"Não temos nada a apontar para que existam novas cadeias de transmissão e disseminação comunitária na região", afirmou, alegando que os contactos próximos desses casos têm apresentado resultados negativos.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia da covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.