Açores são a região do país com o maior índice de transmissão da Covid-19

Por Nuno Guedes 28 Novembro, 2020 • 09:44

Os Açores são agora a região do país com um índice de transmissão da Covid-19 mais elevado. O número de casos per capita - mesmo dos novos -, na região autónoma, ainda está muito abaixo da média nacional, mas depois de meses de sucesso no combate à pandemia, com testes realizados a todos os que chegam ao arquipélago, os números começam a dar sinais evidentes de crescimento.

Até esta semana o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) não calculava o índice de transmissão, também conhecido como Rt, "devido ao reduzido número de casos reportado", para as regiões autónomas.

Esta semana, pelo contrário, para o período de 18 a 22 de novembro, o cálculo foi feito pelo INSA e os Açores surgem com o valor mais elevado do país: 1,19, muito acima da média nacional de 1,05.

Na prática, cada 100 pessoas infetadas com o coronavírus estão a infetar, em média, 119 pessoas nos Açores, enquanto em todo o país ronda as 105.

Por exemplo, até 31 de outubro os Açores tinham registado, em 8 meses, um total de 369 casos positivos de coronavírus, número que até ontem, 27 de novembro, aumentou 147,7% para 914.

Na Madeira, pelo contrário, o índice de transmissão contínua a ser o mais baixo do país (0,94).

No Continente o Alentejo é agora a região com o Rt mais alto (1,17), seguindo-se os 1,10 do Algarve, os 1,09 da região Centro e os 1,06 em Lisboa e Vale do Tejo.

O Norte, que nesta segunda vaga tem sido, de longe, a região mais atingida pela pandemia, tem agora um Rt de 1,03, o mais baixo do Continente, o que significa que os números continuam em crescimento, mas a um ritmo muito menos acelerado que nos últimos dois meses.

Há 121 dias que o Norte tem um índice de transmissão superior a 1 o que significa que enquanto este valor não descer abaixo desse limite o número de novos diagnosticados não vai começar a descer.