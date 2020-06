Açores sem novos infetados nas últimas 24 horas

Do total de 147 casos detetados no arquipélago, 130 recuperaram, 16 pessoas morreram e uma voltou ao continente © Eduardo Costa/Lusa

Os Açores "não apresentam neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2" e nas últimas 24 horas não há registo de novos infetados, segundo a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, a entidade adianta que "as 248 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de Covid-19".

"Assim, a Região não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados um total de 147 casos", refere a Autoridade de Saúde açoriana, sublinhando, no entanto, que "as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social".

Do total de 147 casos detetados no arquipélago, 130 recuperaram, 16 pessoas morreram e uma - um militar que chegou aos Açores e teve teste positivo - voltou ao continente.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1520 pessoas das 37 036 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.