Todo o arquipélago dos Açores sob aviso amarelo, devido à previsão de trovoada e aguaceiros, anunciou esta quarta-feira o Instituto de Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

O IPMA alerta para "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanha de trovoada", tendo colocado os Açores em aviso amarelo desde as 22h00 (23h00 em Lisboa) de terça-feira até às 12h00 (13h00 em Lisboa).

O aviso foi lançado após se ter registado um total de precipitação de 24,8 mm entre as 16h00 e as 17h00 de terça-feira (entre as 17h00 e as 18h00 em Lisboa) na ilha do Pico.

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".