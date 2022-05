ACP contra cortes de trânsito, alerta de segurança no aeroporto e outros destaques TSF

Avenida da Liberdade © Carlos Pimentel/Global Imagens

O Automóvel Clube de Portugal anunciou esta manhã no Fórum TSF que vai avançar com uma providência cautelar contra a medida aprovada na Câmara de Lisboa que determina o corte do trânsito na Avenida da Liberdade aos domingos e feriados e a redução da velocidade máxima de circulação em 10 quilómetros/hora em toda a cidade.

Em resposta, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, garante que não vai implementar as restrições ao trânsito na cidade, aprovadas pelos vereadores da oposição, enquanto não tiver dados sobre os impactos da mesma e sem ouvir a vontade dos lisboetas.

Desmotivados e "no limite", os inspetores do SEF estão a abrir "muitas exceções" no controlo dos passageiros no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Em declarações à TSF, um inspetor alerta que "já está em causa a segurança nacional" e sem reforço de efetivos, o verão "vai ser muito complicado".

O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo considera que a situação no aeroporto de Lisboa é preocupante e, por isso, tem de ser esclarecida. Já o diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nega quaisquer riscos para a segurança.

Foram retirados 264 militares da fábrica Azovstal, na cidade de Mariupol, na segunda-feira à noite, na sequência do cessar-fogo acordado com Moscovo.

O número de casos de Covid-19 entre os mais velhos será já o mais elevado desde o início da pandemia. As contas são feitas pelo matemático Óscar Felgueiras e apontam para valores acima dos divulgados oficialmente.

A partir desta terça-feira, Espanha passa a ser o primeiro país da Europa a legalizar uma baixa laboral por dores menstruais incapacitantes.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Nuno Clode, defende que Portugal devia debater a mesma medida.

No Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, o Bloco de Esquerda apela à criminalização das chamadas terapias de conversão.

O IPMA alerta esta manhã para a previsão de dias de muito calor. As temperaturas máximas vão ultrapassar os 35 graus Celsius em algumas regiões do continente na sexta-feira e no sábado.